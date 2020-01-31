Потрясающее облако

Если вы еще не бывали в облаках, то советую попробовать. Можно воспользоваться собственными крыльями или арендовать самолет, на худой конец - дельтаплан. Вы увидите, что облака похожи на плотный туман.
Совсем другое дело - волшебное облако Оорта. Кажется, что оно создано силой неземной магии, да и крылья нужны побольше, чтобы туда долететь. По правде говоря, не советую лететь туда по воздуху. Ну, ни к чему это. Лучше воспользуйтесь какими-нибудь подпространственными тоннелями. На худой конец, попробуйте приобрести место на отбывающем корабле поколений. Попросите вас разбудить, когда будете в центре облака Оорта, и вуаля - вы уже на месте.
Словом, не нужно отчаиваться, ведь все только начинается, впереди - целая смерть, полная невероятных приключений.