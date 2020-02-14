Что мешает примерять перчатки

Если вы когда-нибудь пробовали надеть перчатки на ноги, то можете с гордостью заявлять, что жизнь преподала вам урок, научив тому, что значит пытаться совершить невозможное. Но не спешите паниковать, ведь любое невозможное действие вполне реализуемо, конечно, при соблюдении целого ряда условий.
Так, например, тесный сапог вполне можно натянуть на голову, если ту вымочить в уксусе. Это основано на том же принципе, что и размещение куриного яйца внутри бутылки. И не нужно никакой смазки.
Все это находится в границах разумного, однако есть и другая сторона медали - границы физически возможного, например, если емкость значительно меньше, чем объект, который вы планируете в нее ввести. Когда емкость эластична, то никаких проблем не возникнет, но что делать, если это твердая емкость? Нельзя засунуть всю ладонь в один палец латных перчаток, сделанных из металла.
Попробовать прогреть латные перчатки? Расплавить их? Не вопрос - это дело стоящее, но возникает проблема термической неустойчивости живой плоти, то есть вся затея упирается в одно узкое место. Не раньше, чем оно будет устранено, люди смогут примерять любые перчатки не опасаясь того, что те не налезут.
Устраните плоть, забудьте о жизни, как о страшном сне, - и наслаждайтесь богатством открывающихся возможностей.